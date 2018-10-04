Прошивка роутера от «Ростелекома»

Возможности стандартных прошивок иногда не удовлетворяют требованиям пользователя, поэтому возникает необходимость обновить ПО роутера. Прошивка роутера компании «Ростелеком» происходит как с обновлением установленной программы, так и со сменой на новое программное обеспечение. Роутер «Ростелеком» обновляют в нескольких случаях: при нестабильной работе, ошибках прибора или периодических потерях связи.

Перепрошить роутер — дело небезопасное, особенно для неопытных пользователей. Неправильно подобранная версия, резкое отключение питания способны вывести роутер из строя.

Обновление прошивки

Прошить модем возможно автоматически или при помощи компьютера. При выполнении перепрошивки роутера от «Ростелекома» следует последовательно выполнять все этапы.

Автоматическое

Некоторые устройства снабжены системой автоматического обновления ПО. Важно, чтобы при этом присутствовало подключение к интернету. Для автоматической прошивки устройства необходимо:

Перейти в конфигуратор модема «Ростелеком».

На странице найти строки «Базовая версия» и «Обновление».

При наличии обновлений высветится надпись «Доступны», кликнуть по ней.

На окне появится страница с данными базовой системы.

Нажать «Обновить».

Установка запустится в автоматическом режиме.

Прошиваем через компьютер

Алгоритм прошивки через компьютер роутера «Ростелеком»:

Скачать необходимую версию, распаковать архив. Проверить подключение прибора к сети, отключить кабель поставщика услуг из WAN. Открыть веб-интерфейс модема, введя в адресной строке 192.168.1.1. или 192.168.0.1 для D-Link. Заполнить логин admin или набор цифр 1234 (либо оставить строку пустой). «Системные настройки». Найти «Обновление ПО». Нажать кнопку «Обзор», выбрать требуемый файл. Нажать «Обновить».

После этого начнется обновление. По окончании приставка «Ростелекома» перезагрузится.

Важно! При прошивке устройство нельзя выключать из сети.

Ссылки для скачивания прошивок

Для разных типов роутеров «Ростелекома» есть своя программа. Узнать модель можно внизу или сбоку на наклейке устройства. Скачать прошивку рекомендуется по следующим ссылкам:

Для D-Link прошивка берется на сайте ftp://ftp.dlink.ru/.

Для ASUS следует зайти на официальный сайт в раздел «Поддержка» http://www.asus.com/ru/support/, записать в поисковую строку название устройства, зайти в раздел «Драйверы и утилиты», скачать подходящую программу и маршрутизатор обновить.

зайти в раздел «Драйверы и утилиты», скачать подходящую программу и маршрутизатор обновить. TP-Link: надо перейти на сайт https://www.tp-link.com/ru/, написать название модема и в пункте «Поддержка» найти необходимую перепрошивку, установить ее.

Zyxel: на сайте https://www.zyxel.com/ru/ru/ выбирается устройство, в разделе «Файлы и загрузки» в блоке «Микропрограммы» скачивается документ.

Sagemcom: в списке приборов на сайте http://sagemcom.ru/catalog_15.htm выбирается модель и скачивается ее программа.

Linksys: аналогично на сайте http://www.linksys.com/ua/support/ надо выбрать модем, кликнуть по ссылке Download Software и скачать программное обеспечение.

ZTE: http://zte.ru/enterprise/products/routers/.

Как перенастроить роутер «Ростелекома» на другого провайдера

При смене провайдера с «Ростелекома» на другой важно перенастроить модем. Алгоритм подключения к провайдеру:

Сброс старых параметров. Вход в «Управление устройством». Ввод новых параметров.

Для сброса настроек на модели предусмотрена кнопка Reset. Ее надо нажать и удерживать в течение 10 секунд, после чего модем «Ростелекома» подключить с помощью проводов. Для установки нового соединения необходимо ввести логин и пароль, тип соединения и основную информацию.

Для настройки роутера на работу с новым провайдером нужно перейти в «Системные данные», где вводятся логин и пароль. Возможно, потребуется для девайса от компании «Ростелеком» прошивка. А также обязательно меняются параметры интернета и данные о Wi-Fi-соединении (логин и пароль).

Про резервную копию

Для восстановления настроек есть шанс создать резервную копию. Резервное копирование – один из самых надежных способов сохранения введенных данных. У разных моделей алгоритм похож, могут лишь отличаться названия кнопок. Также разнится формат скачиваемых файлов: для TP-Link документ будет в двоичном BIN-коде, для остальных моделей – в текстовом JSON.

Сохранение настроек роутера «Ростелеком» производится следующим образом:

На «Панели управления» выбирается пункт «Резервное копирование и восстановление».

Нажать кнопку «Резервное копирование», далее выберите файл и скачайте архив с конфигурационным файлом.

Затем нажимается «Сохранить».

Записанные данные останутся в памяти компьютера, и к ним всегда можно вернуться. Для восстановления настроек надо нажать кнопку «Восстановить» и указать путь к адресу с файлом настроек. После этого требуется роутер «Ростелеком» перезагрузить.

Вывод

Обновление прошивки роутера от «Ростелекома» — действие, требующее внимания и аккуратности. Неправильно выбранная версия роутера, скачки напряжения при установке способны навредить девайсу и вывести из строя. Следуя каждому пункту алгоритма перепрошивки роутера, можно самостоятельно настроить устройство, не вызывая мастера.